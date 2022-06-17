Звезда "Форреста Гампа" Том Хэнкс выкричался на фаната, что толкнул его жену: курьезное видео

На днях в Нью-Йорке произошел курьезный инцидент с участием Тома Хэнкса. 65-летний киноактер поставил на место навязчивого фаната, едва не сбившего с ног его жену Риту Уилсон.

Появление любой голливудской звезды на публике поднимает резонанс, особенно такой успешной как Том Хэнкс. Поэтому на эмоциях поклонники могут быть надоедливыми и несколько опрометчивыми, как это произошло вечером 15 июня в Нью-Йорке.

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Том Хэнкс выкричался на фаната в Нью-Йорке

Когда звезда фильма "Форрест Гамп" и будущей документалки "Элвис" после ужина в ресторане направлялся к автомобилю со своей женой Ритой Уилсон, его догнала толпа фанатов. Все они бросились за селфи и автографами, но актер целеустремленно шагал к машине. Тогда один из поклонников подошел так близко, что умышленно или нечаянно толкнул любимую Тома Хэнкса, и она чуть не свалилась на землю. "Остановите это", – выкрикнула артистка, а знаменитость очень разозлилась.

Это моя жена! Валите к черту! Ты сбил с ног мою жену?

– заявил Том Хэнкс, уставившись взглядом на парня.

Том Хэнкс "наехал" на навязчивого фаната: смотрите видео онлайн

Однако в твиттере обсуждается не столько этот инцидент, сколько выступление актера на премьере фильма "Элвис" в Австралии, где он сыграл менеджера "короля рок-н-ролла". Мероприятие состоялось еще 4 июня, но публика до сих пор не на шутку озабочена состоянием здоровья Тома Хэнкса.

Все потому, что в тот день у него дрожала правая рука. Чтобы справиться с этим, он даже держался за микрофон обеими руками. К тому же, по мнению поклонников, звезда подозрительно похудел: