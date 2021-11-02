Звезда фильма "Спенсер" Кристен Стаюрт обручилась с любимой Дилан Мейер
Источник:E! News
Американская актриса Кристен Стюарт, которая совсем скоро появится на экранах в фильме "Спенсер" о принцессе Диане, готовится к свадьбе. Она получила предложение руки и сердца от возлюбленной Дилан Меер – сценаристки, с которой актриса встречается 2 года.
Неожиданной новостью Кристен Стюарт поделилась в шоу Говарда Стерна. Она рассказала, что год назад намекнула любимой, что хочет жениться, но ждала предложения "руки и сердца" от своей половинки, когда та будет готова. Это и случилось.
Читайте также Звезда сериала "Доктор Хаус" совершил каминг-аут
Мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала этот запрос, и она прекрасно справилась с этим. Мы поженимся, да,
– призналась 31-летняя звезда.
Кристен Стюарт обручилась с Дилан Меер / Фото из инстаграма Дилан Меер
Ранее Кристен Стюарт рассказывала, что впервые увидела Дилан еще восемь лет назад, но потом их пути разошлись. Через шесть лет они встретились снова и Кристен решила больше никогда ее не отпускать. Уже через две недели Кристен призналась Дилан в любви.
"Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-то, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что вы кого-то любите", – комментировала свои чувства Кристен ранее.
С кем еще у Кристен Стюарт были романы
- Актриса является бисексуалкой, о чем часто рассказывала в своих интервью. В 2019 году она призналась, что от нее требовали скрывать бисексуальность ради роли в фильме Marvel. Кто именно требовал от нее такое, актриса не уточнила.
- В свое время у нее были отношения с актером Майклом Ангарано. После этого Кристен долго приписывали роман с коллегой по киносаге "Сумерки" Робертом Паттинсоном, и в 2012 году все подтвердилось.
- Тогда актрису папарацци поймали за изменой с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом, после чего Кристен оставила в сети публичное извинение для Роберта.
- В августе 2016 года стало известно, что Кристен сделала предложение своей девушке Алише Каргайл,с которой встречалась в течение трех лет до того. Однако в конце года пара разошлась.
- В 2016 – 2018 годах Стюарт имела романтические отношения с моделью Стеллой Максвелл, с которой тоже разошлась.