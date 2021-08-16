Звезда "Бриджертонов" разошлась с бывшим женихом Арианы Гранде

Британская актриса Фиби Дайневор и комик Пит Дэвидсон расстались после пяти месяцев романа. Причиной стали напряженные рабочие графики влюбленных, поскольку они работали в своих родных странах и их постоянно разделял океан.

Впервые слухи о романе пары появились в марте 2021 года – их часто видели парарацци неподалеку от их домов. Но спустя почти полгода в СМИ стало известно, что вероятной причиной разрыва стало постоянное расстояние между Фиби и Питом. Также не стоит исключать постоянные ограничения в передвижении по миру из-за пандемии коронавируса.

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Роман Пита и Фиби был настоящим ураганом, и с самого его начала они были всецело увлечены друг другом... у Фиби были съемки "Бриджертонов" в Великобритании. Тем временем Пит Дэвидсон в США на съемках Saturday Night Live. Кроме того, он получил роль в новом фильме Meet Cute, в котором он будет играть вместе с американской актрисой Кейли Куоко,

– поделился инсайдер издания.

Сейчас Фиби Дайневор отдыхает с друзьями в Хорватии, вместо того, чтобы полететь к Питу Дэвидсона в Америку, что уже наталкивает на мысли, что видеться они не хотят. Последний раз их видели вместе в Великобритании в начале июля на Уимблдонском турнире в Лондоне.

Что касается представителей пары, то никто не дает официальных комментариев по поводу расставания.

Что известно о личной жизни бывших влюбленных

Об отношениях 26-летней Фиби Дайневор известно мало. Ей приписывали роман с коллегой по "Бриджертонам" – Реге-Жаном Пейджем, но слухи не подтвердились.

К слову Пит Дэвидсон рассказал о причинах разрыва с Арианой Гранде и Кайей Гербер: подробности

Что касается Пита Дэвидсона, то за его спиной "скрывается" немало романов – он встречался: