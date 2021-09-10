Звезда 2000-х Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала мамой

Американская актриса и популярная звезда сериала "Говорящая с призраками" родила малыша. У нее и ее мужа Брайана Хеллисея родился третий ребенок, и это сын Эйдан.

42-летняя актриса опубликовала в сети фото своего округлого живота, на котором временным тату было написано: "это мальчик" и "почти готово".

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Вот так мои дети отправляли меня в больницу. Говорят, что женщины оставляют свои тела во время родов, чтобы отправиться к звездам, забрать души своих детей и вместе вернуться... Для меня было огромной честью отправиться за тобой, Эйдан Джеймс. А теперь вернемся к объятиям и отдыху,

– написала счастливая мама.



Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала мамой / Фото с инстаграма актрисы

Отметим, что когда в мае Дженнифер Лав Хьюитт объявила о своей беременности, она призналась, что не ожидала пополнения в семье в такое бурное в мире время.

"Мы всегда хотели третьего ребенка, но не думали, что это произойдет в сумасшедший для всего мира год. Я считаю, что мы смогли вырастить двух особых детей, которые будут прекрасными образцами для подражания. Возможность сделать все это еще раз с новой маленьким человеком – просто невероятный подарок в такое время", – рассказывала актриса.



Реакция актрисы на третью беременность / Фото с инстаграма Дженнифер

Что известно о личной жизни Дженнифер Лав Хьюитт