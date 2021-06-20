Каменских, Ребрик, Осадчая: знаменитости поздравляют с Днем отца – чувственные фото и видео

Украина в третье воскресенье июня празднует чрезвычайно чувственный и семейный праздник – День отца. По этому случаю украинские знаменитости делятся трогательными кадрами с родителями. Предлагаем просмотреть подборку на Showbiz 24.

День отца – особый праздник в каждой семье. В Украине он является официальным, а потому ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Основательницей этого праздника стала американка Сонора Смарт-Додд. Однажды она решила почтить память о своем папе, который сам воспитал ее и еще 5 детей.

Смотрите также Королевская семья поздравила с Днем отца: архивные фото и миловидное видео

Знаменитости поздравляют с Днем отца

Влад Яма

Танцовщик поделился очаровательным фото сына Леона и отца Николая.

Уже 5 лет это, в том числе и мой праздник. Но сейчас не обо мне. Папа, ты мой кумир. Я всегда хотел быть похожим на тебя. Быть таким сильным, дисциплинированным и трудолюбивым. Так же любить жену и детей. Нести ответственность за свои поступки. Ценить семью превыше всего. Надеюсь, пока получается,

– написал Влад Яма.

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss показала два видео – одно с участием ее и отца, а второе – с мужем: "Благодарна за все "наши" моменты".

Кристина Решетник

Жена шоумена Григория Решетника опубликовала трогательное сообщение.

Каждый день с тобой – праздник. Ты – лучший в мире папа. Любящий, умный, сильный, терпеливый, веселый, решительный, трудолюбивый, заботливый и ответственный – ты пример! Пример для своих сыновей и для других отцов! Спасибо за то, что они и я для тебя – всегда на первом месте!!!

– написала Кристина.

Юрий Горбунов

Телеведущий показал милые фото с сыном и написал: "Поздравляю вас, папы!! Какое же неистовое счастье быть папой!! Присутствовать на родах, менять памперсы, вставать ночью, чтобы мамочка могла поспать! А потом услышать от сына – отец, я люблю тебя! Мой отец, которым я всегда гордился, смотрит на нас сверху и радуется!".

MamaRika

Певица, которая совсем скоро станет мамой, поделилась забавными историями о своем отце. Также она подчеркнула, что ее муж, Сергей Середа, будет лучшим папочкой.

Настя Каменских

Исполнительница опубликовала архивное фото с умершим отцом: "Папа, я так скучаю. Ты самый лучший отец, какой только может быть. Спасибо тебе за все".

Джамала

Артистка посвятила публикацию отцу, дедушке и мужу.

Мои папаши – самые лучшие. Верю в вас, посвящаю вам песни и люблю всем сердцем,

– написала Джамала.

Потап

"Папа вам не мама", – написал рэпер слова из своей песни под фото сына.

Монатик

Мультиартист показал волшебные кадры с сыновьями.

Счастье быть отцом! Папа может, папа может все ради своих детей. С праздником вас,

– написал Монатик.

Катя Осадчая

Знаменитость поделилась серией фото с Юрием Горбуновым и сыном Иваном и показала видео, как мальчик пытался сфотографировать родителей.

Сегодня весь мир отмечает День отца. Поздравляю своего папу и Юрия Горбунова с этим праздником! Юра, ты папа, о котором может только мечтать ребенок, и Ивану с тобой очень повезло. Мой папа всегда был для меня образцом достижения целей, рабочего задора и жизненного оптимизма. Папы, будьте здоровыми и сил вам в достижении всего запланированного,

– написала Осадчая.

Илона Гвоздева

Звезда поделилась чувственными снимками с фотосессии, где она снялась с сыном Домиником и мужем Иваном. В заметке она поблагодарила мужа.

Лилия Ребрик

Телеведущая показала трогательные фото с отцом. Она посвятила ему публикацию и вспомнила лучшие моменты из жизни.

Я хочу посвятить этот пост папе. Ведь иметь гордое звание "папина дочка" – нешуточная ответственность. Быть взрослой, при этом оставаться маленькой девочкой – это счастье!

– написала Лилия Ребрик.