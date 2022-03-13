Знаменитый Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт: все средства пожертвует Украине
Источник:инстаграм SAGA Festival
Нидерландский диджей Армин ван Бюрен выступил с благотворительным концертом в Бухаресте. Все средства, вырученные с события, он пожертвует в поддержку Украины.
12 марта на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) прошел благотворительный концерт. Нидерландский диджей Армин Ван Бюрен выступил в поддержку Украины.
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Армин ван Бюрен поддерживает Украину
Один из лучших диджеев вышел на сцену с украинским флагом, подняв его вверх. Весь зал был усеян украинской символикой, а фаны поднимали сине-желтые флаги.
Средства, которые получит Армин ван Бюрен с концерта, – пожертвует на помощь Украине. Также он организовал сбор денег на своем сайте.
"Мы едины", – подписал диджей красноречивые фото.
Армин ван Бюрен / Фото из инстаграма
Армин ван Бюрен / Фото из инстаграма
Армин ван Бюрен / Фото из инстаграма
Последние из знаменитостей, кто поддержал Украину
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