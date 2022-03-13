Знаменитый Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт: все средства пожертвует Украине

Нидерландский диджей Армин ван Бюрен выступил с благотворительным концертом в Бухаресте. Все средства, вырученные с события, он пожертвует в поддержку Украины.

12 марта на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) прошел благотворительный концерт. Нидерландский диджей Армин Ван Бюрен выступил в поддержку Украины.

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Армин ван Бюрен поддерживает Украину

Один из лучших диджеев вышел на сцену с украинским флагом, подняв его вверх. Весь зал был усеян украинской символикой, а фаны поднимали сине-желтые флаги.

Средства, которые получит Армин ван Бюрен с концерта, – пожертвует на помощь Украине. Также он организовал сбор денег на своем сайте.

"Мы едины", – подписал диджей красноречивые фото.



Армин ван Бюрен / Фото из инстаграма



Армин ван Бюрен / Фото из инстаграма



Армин ван Бюрен / Фото из инстаграма

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