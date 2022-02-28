Зло не должно порождать зло, – Никита Добрынин ответил, почему "не болел" за Донбасс
Источник:инстаграмм Никиты Добрынина
Телеведущий Никита Добрынин из Черновцов остается в Киеве во время боевых действий в Украине вместе со своей семьей. Он ответил на несколько вопросов от фанатов, в частности, затронул тему войны на Донбассе.
С началом войны в Украине в сети активизировались пользователи, которые могут быть ботами из России. Почти под каждым сообщением о войне России они пишут, а где же были люди во время войны на Донбассе. Правда, те "боты" или живые люди, наверное, забыли, что за оборону Донбасса отдали свою жизнь почти 10 тысяч украинских военных – данные ООН по состоянию на июль 2021 года.
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Никита Добрынин, в частности, решил ответить на вопрос, "почему он молчал с другими, когда обстреливали Донбасс".
А мы не молчали. Мы помогали Донбассу и помогаем по всей Украине. И неужели вы считаете, что зло должно рождать новое зло, и все должны чувствовать войну? Мы – единственные, и все будет Украина!
– подчеркнул ведущий.
Также ему написали, что все может завершиться как с Крымом – то есть его незаконно оккупируют и присоединят к России, на что Добрынин ответил, что ситуация сейчас совсем не такая, как была когда-то.
"Это уже не быстро, и уже не как в Крыму. Столкновения идут в больших городах и вы видите – Украина не сдастся до последнего. "Последним" я называю победу Украины. И я в это верю", – сказал Никита.
Также он прокомментировал ситуацию с золотовалютным резервом в России, а также ответил на заявления россиян, что в Украине якобы по мирным людям не стреляют.
На самом деле гибнет и мирное население. Во время войны это называется сопутствующие потери. Это люди со своими мечтами, планами, со своими родными. Если в России вы сейчас не слышите над собой самолеты и бомбы, посмотрите фильм о Второй мировой, и вы поймете, что чувствуем мы сейчас в Украине.
Перед видео Добрынин писал в последнем из сообщений, что теперь он с россиянами теперь "не брат", хотя у него 20% аудитории из России.
К слову Даша Квиткова объяснила, почему не убегает в Черновцы, а прячется в бункере с 7-месячным сыном.
Добрынин и отношение к России
- Никита Добрынин во время российско-украинской войны последние 8 лет не отличался особенно проукраинской позицией, а его жена Дария Квиткова вообще называла себя аполитичной в последние месяцы.
- В частности, была ситуация в 2020 году, когда Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк", где главным героем тогда был поклонник Путина – рэпер Тимати. Добрынин даже провел первый выпуск, где герой знакомится с девушками, но после этого Никиту сняли из-за того, что он заболел коронавирусом.
- Тогда на ведущего оборвался шквал критики, однако он не видел в этом ничего плохого, как его жена. А писавших гневные комментарии пара блокировала.