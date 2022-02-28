Зло не должно порождать зло, – Никита Добрынин ответил, почему "не болел" за Донбасс

Телеведущий Никита Добрынин из Черновцов остается в Киеве во время боевых действий в Украине вместе со своей семьей. Он ответил на несколько вопросов от фанатов, в частности, затронул тему войны на Донбассе.

С началом войны в Украине в сети активизировались пользователи, которые могут быть ботами из России. Почти под каждым сообщением о войне России они пишут, а где же были люди во время войны на Донбассе. Правда, те "боты" или живые люди, наверное, забыли, что за оборону Донбасса отдали свою жизнь почти 10 тысяч украинских военных – данные ООН по состоянию на июль 2021 года.

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Никита Добрынин, в частности, решил ответить на вопрос, "почему он молчал с другими, когда обстреливали Донбасс".

А мы не молчали. Мы помогали Донбассу и помогаем по всей Украине. И неужели вы считаете, что зло должно рождать новое зло, и все должны чувствовать войну? Мы – единственные, и все будет Украина!

– подчеркнул ведущий.

Также ему написали, что все может завершиться как с Крымом – то есть его незаконно оккупируют и присоединят к России, на что Добрынин ответил, что ситуация сейчас совсем не такая, как была когда-то.

"Это уже не быстро, и уже не как в Крыму. Столкновения идут в больших городах и вы видите – Украина не сдастся до последнего. "Последним" я называю победу Украины. И я в это верю", – сказал Никита.

Также он прокомментировал ситуацию с золотовалютным резервом в России, а также ответил на заявления россиян, что в Украине якобы по мирным людям не стреляют.

На самом деле гибнет и мирное население. Во время войны это называется сопутствующие потери. Это люди со своими мечтами, планами, со своими родными. Если в России вы сейчас не слышите над собой самолеты и бомбы, посмотрите фильм о Второй мировой, и вы поймете, что чувствуем мы сейчас в Украине.

Перед видео Добрынин писал в последнем из сообщений, что теперь он с россиянами теперь "не брат", хотя у него 20% аудитории из России.

К слову Даша Квиткова объяснила, почему не убегает в Черновцы, а прячется в бункере с 7-месячным сыном.

Добрынин и отношение к России