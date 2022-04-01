Злата Огневич показала фото с папой, который уехал в Харьков лечить раненых
Источник:инстаграм Златы Огневич
Украинская певица Злата Огневич сообщила, что ее отец отправился в горячую точку – Харьков. Он врач и помогает раненым военным.
Украинская певица Злата Огневич поделилась мирным фото с отцом. Звезда призналась, что ее отец отправился в горячую точку.
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Отец Златы Огневич отправился в Харьков
Исполнительница рассказала, что ее папа – врач, поэтому сможет помочь многим. В Харькове он будет лечить раненых бойцов.
Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям,
– написала артистка.
Звезда показала фото с отцом, которое показалось ей "словно из другого измерения".Напомним , сама Злата Огневич покинула Украину и отправилась в Соединенные Штаты. Там она проведет несколько концертов, чтобы собрать деньги на благотворительность.
Злата Огневич с папой / Фото из инстаграма звезды