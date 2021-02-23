Популярная украинская певица Злата Огневич поразила аудиторию откровенной серией кадров. Звезда опубликовала новые эротические фото, на которых предстала в длинном жакете и кожаных ботфортах.

Злата Огневич является одной из самых откровенных звезд украинского шоу-бизнеса. Перед поклонниками она обнажает не только душу, но и свое тело. В частности, ее очередная серия фотографий взбудоражила воображение поклонников.

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Откровенные фото Златы Огневич

Знаменитость устроила роскошную фотосессию с пикантными нотками. Она соблазнительно позировала на полу, чем завела почти 300-тысячную аудиторию поклонников.

Перед камерой Злата Огневич появилась в длинном черном жакете с широким поясом, который подчеркнул ее утонченную талию. Звезда соединила наряд с кожаными ботфортами на высоком каблуке. Она засветила аппетитные бедра и показала их вблизи на одном из фото.

Злата Огневич уложила волосы в привычную прическу. Она распустила и накрутила пышные голливудские локоны. Певица завершила сексапильный look изысканным макияжем. Злата подчеркнула глаза перламутровыми и коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.

Для просмотра фото листайте вправо:

Сообщение Златы Огневич

В подписи к фото певица поразмыслила о том, как стоит одеваться на свидание.

"Как нужно одеваться на свидание? Хотя, я хожу на них редко, но меня всегда мучает этот вопрос. Сексуально или скромно? Быть в тренде или просто женственной? А главное быть лучше, чем ты есть на самом деле, или максимально естественной? В общем, задача еще та. Единственное, что спасет в любой ситуации – это уверенность в себе", – высказалась Злата Огневич.