Злата Огневич выпустила клип на песню "Мій назавжди": проникновенное видео

Певица Злата Огневич, которая стала главной героиней 2 сезона шоу "Холостячка", презентовала клип на трогательную песню "Мій назавжди". Артистка показала себя открытой, готовой к новым отношениям, которые она стремится найти на реалити-шоу.

Злата Огневич экранизировала новую украиноязычную композицию. Звезда уже длительное время снимается в проекте "Холостячка" и удачно умеет совместить поиски любви и развитие музыкальной карьеры.

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Проникновенный клип Златы Огневич

В жизни Злата закрыла гештальт, который был связан с предыдущими неудачными отношениями. Сейчас она полностью открыта для настоящей любви, которую мечтает встретить совсем скоро. Знаменитость находится в полной гармонии с собой, внутренним миром. Она уверена в себе и точно знает, чего хочет.

Я начинаю все с чистого листа. Именно поэтому пою: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны – "Холостячка",

– поделилась Огневич.

В чувственном видео Злата показывает свою женственность, нежность и обольстительность. Она открывается перед поклонниками и перед новым в жизни. Готова к переменам и не боится влюбляться.

Злата Огневич – "Мій назавжди": смотрите видео онлайн