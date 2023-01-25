Злата Огневич очаровала трогательным фото с Виталием Кимом: где состоялась встреча

Певица Злата Огневич часто выступает перед нашими военными и другими благотворительными мероприятиями. Недавно во время рабочей поездки в Николаев ей удалось пообщаться с кумиром украинцев – Виталием Кимом.

Злата активно ведет личный блог в инстаграмме, поэтому именно там рассказала об этом приятном моменте из ее поездки. Фото опубликовала в инстаграм-сторис.

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Злата Огневич встретилась с Виталием Кимом

Глава Николаевской ОВА за время полномасштабного вторжения стал кумиром миллионов украинцев. Среди его поклонников есть и "Холостячка" Злата Огневич.

На фото с Виталием звезда искренне улыбается. Злата предстала перед камерой в нежном худом, с красивой прической и макияжем на лице. Это фото Огневич сделала во время благотворительного концерта в Николаеве, куда приехала выступить вместе с коллегами.

"А еще в Николаеве произошла такая приятная встреча", – написала артистка на фотографии.



Виталий Ким и Злата Огневич / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Напомним, во время рождественских праздников Виталий Ким очаровал украинцев редким фото с женой и маленьким сыном, которые недавно вернулись в Украину. Виталий вместе с Юлией и Русланом позировал на фоне шампанского и цветов. Юлия надела белый свитшот с патриотическими надписями, а ее любимый – стильную футболку с легендарным псом Патроном.