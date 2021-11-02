Злата Огневич вакцинировалась от коронавируса и ответила всем хейтерам

Украинская певица и звезда "Холостячки-2" Злата Огневич накануне решила вакцинироваться от коронавируса. Какая была вакцина – она не сообщила, но, по ее словам, "сделала ту вакцину, которая признана во всем мире". Также она поделилась, как себя чувствует после прививки.

Первой дозой звезда вакцинировалась 1 ноября – когда Киев и многие другие регионы Украины вошли в "красные зоны". "Настала и моя очередь провакцинироваться. Без этого никуда. Надеюсь, побочных эффектов не будет. Буду рассказывать о своем самочувствии", – рассказывала Огневич.

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Уже вечером она поделилась с поклонниками, что прекрасно себя чувствует и не испытывает никаких побочных реакций. Утром 2 ноября она добавила, что ночь прошла хорошо и сейчас она испытывает в месте укола только небольшую боль.



Злата Огневич вакцинировалась от COVID-19 / Фото из инстаграм-сториз артистки

Ответ Злать хейтерам

93,5% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Впоследствии она прокомментировала свое решение вакцинироваться, поскольку ей стали писать много негатива в сообщениях. Ее начали упрекать, почему она прививается только сейчас, а не раньше.

У меня были свои объективные причины, почему не делать вакцинацию плюс я сомневалась, как и многие другие: стоит делать, не стоит, общалась с врачами. Какие-то врачи были "за", какие-то "против". Недавно я решила, что все же следует это сделать: не покупать паспорт, сливая вакцину в раковину, а просто сделать это,

– подчеркнула звезда.

Она добавила, что "чем больше людей подойдут ответственно к вакцинации, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни". Также Злата известила печальное известие для ее фанатов – тур с концертами, который был запланирован на ноябрь, пришлось перенести на весну из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Этим она дополнительно призвала вакцинироваться, чтобы поскорее встретиться и урегулировать ситуацию.

"Кстати, рекомендую сдать анализы, потому что не всем можно вакцинироваться. Врач вам все грамотно расскажет. Но в большинстве своем – делать можно всем. Но кроме вакцинации, сохраняйте здоровый образ жизни. Укол – это не панацея от бессмертия: физическая активность, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, питание и его качество, прием витаминов", – посоветовала артистка.



Злата Огневич дала советы вакцинированным / Фото из инстаграм-сториз артистки

Напомним, что в ноябре 2020 года Злата Огневич переболела коронавирусом. Среди симптомов у нее болело горло и чувствовалось сильное раздражение. Также у нее была повышена температура тела, исчезли вкус и обоняние.