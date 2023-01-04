Злата Огневич показала, как таскала мусор в Протасовом Яру после прилета – видео
Источник:Злата Огневич
Еще вчера вечером Злата Огневич ходила с мамой в ресторан, а сегодня утром помогала разбирать завалы в Протасовом Яру после атаки России 31 декабря. Певица, как и все волонтеры, таскала мешки и доски.
Уже не первый день киевляне убирают последствия "русского мира" в Протасовом Яру, где повреждены дома, автомобили, поваленные деревья. Утром 4 января к активистам, волонтерам и местным присоединилась Злата Огневич. В инстаграм-сторис она показала, как разбирала завалы.
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Злата Огневич разбирала завалы в Протасовом Яру
В спортивках, ярко-оранжевой толстовке, куртке и патриотических сине-желтых кроссовках Злата Огневич таскала доски, мешки с мусором возле огромной воронки, которая оставалась на месте прилета. Работа не останавливалась даже во время воздушной тревоги. Она показала разбитые Россией частные дома и многоэтажку, в которой вылетели окна.
Последствия ракетных обстрелов. Киев. Путь к победе Украины тернист, но мы справимся. Горы мусора уменьшаются на глазах. Люди, вы невероятны. Это меня вдохновляет держаться, быть сильной,
– прокомментировала Злата Огневич.
Интересно, что после уборки волонтерам "накрыли стол" с чаем, водой и сладким. Вместе с киевлянами угощалась и певица.
Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разрушенные дотла. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины – все это в одночасье превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого?
– эмоционально прокомментировала Злата Огневич.
- Напомним, днем 31 декабря Россия выпустила по Украине более 20 ракет, 7 из которых были сбиты над Киевом.
- Из-за ракетных обстрелов повреждены гостиницы, дворец "Украина", школы, детсад и жилые дома в четырех районах столицы. Один из них – Протасов Яр. В больнице тогда оказались 11 человек.
- В общем известно о двух погибших и 22 раненых в результате удара России перед Новым годом.