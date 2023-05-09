Спасла гостя из Украины, – Злата Огневич рассказала о курьезе на свадьбе Хветкевича

Злата Огневич на днях побывала на свадьбе бывшего участника "Холостячки". Певица призналась, что с ней случился курьез: она неправильно поняла дресс-код.

5 мая фридайвер и бывший участник "Холостячки" Андрей Хветкевич женился на любимом. На свадьбу пригласили и саму "Холостячку" – Злату Огневич.

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Со Златой случился курьез на свадьбе

Певица рассказала, что на праздновании с ней произошла курьезная ситуация. Она неправильно поняла дресс=код и надела светлое платье.

Я была в секунду от провала. Я не правильно поняла дресс-код. Думала или зеленый или золотой, а нужно было только в зеленом. Но меня спасла Аня из Украины. Она взяла дополнительное платье с собой. И, о счастье, у нас оказались одинаковые параметры,

– рассказала артистка.



Злата о курьезе на свадьбе / Фото с инстаграм-сториз



Злата о курьезе на свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

Поэтому Злата Огневич сменила белое платье и оделась в изумрудный атласный наряд без рукавов и декольте. Ее образ дополняли массивные золотистые серьги и цепочка на шее.



Злата изменила образ / Фото с инстаграм-сториз