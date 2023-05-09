Спасла гостя из Украины, – Злата Огневич рассказала о курьезе на свадьбе Хветкевича
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Злата Огневич на днях побывала на свадьбе бывшего участника "Холостячки". Певица призналась, что с ней случился курьез: она неправильно поняла дресс-код.
5 мая фридайвер и бывший участник "Холостячки" Андрей Хветкевич женился на любимом. На свадьбу пригласили и саму "Холостячку" – Злату Огневич.
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Со Златой случился курьез на свадьбе
Певица рассказала, что на праздновании с ней произошла курьезная ситуация. Она неправильно поняла дресс=код и надела светлое платье.
Я была в секунду от провала. Я не правильно поняла дресс-код. Думала или зеленый или золотой, а нужно было только в зеленом. Но меня спасла Аня из Украины. Она взяла дополнительное платье с собой. И, о счастье, у нас оказались одинаковые параметры,
– рассказала артистка.
Злата о курьезе на свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
Злата о курьезе на свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
Поэтому Злата Огневич сменила белое платье и оделась в изумрудный атласный наряд без рукавов и декольте. Ее образ дополняли массивные золотистые серьги и цепочка на шее.
Злата изменила образ / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, свадьба Андрея Хветкевича и его любимого Фелипе проходила в Мексике, в курортном городке Пуэрто-Вальярта. Злата Огневич приехала туда еще в начале мая, где неделю продолжалась подготовка к празднованию.
- Уже 5 мая невесты обменялись обетами и кольцами. Церемония прошла на территории виллы на побережье Тихого океана. Свадьба была организована в изумрудных, белых и золотистых цветах.