Злата Огневич рассказала, как не стоит вести себя на первом свидании

Певица Злата Огневич стала героиней второго сезона "Холостячки". Звезда уже успела побывать на свиданиях с претендентами на свое сердце. Она рассказала, как не стоит вести себя во время первой встречи с мужчиной.

На первой вечеринке проекта "Холостячка" Злата Огневич познакомилась сразу с 25 мужчинами. Похоже, далеко не все кавалеры понравились требовательной красавице. Поэтому она вспомнила и рассказала поклонницам, как испортить первое свидание, если хочешь сделать его последним.

К теме "Холостячка" Злата Огневич обольстительно позировала в белом платье: волшебные фото

Как не стоит вести себя на первом свидании:

увлекательно рассказывать о своих бывших, ваших первых поцелуях со всеми горячими подробностями;

спеть ему песенку Santa baby, в которой девушка просит подарить кольцо от Tiffany, кабриолет, яхту, платиновую шахту. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка";

называть его "пупсик", "сладенький", "котик", чтобы слышали другие;

громко смеяться, легко похрюкивая;

занимать деньги.

Фаны предположили, что Злата Огневич планирует применять эти секреты в общении с 25 мужчинами, которые пришли за ней на "Холостячку". Однако пока певица в восторге от съемок реалити-шоу, которые стартовали две недели назад. Она пообещала зрителям горячий сезон и призналась, что "первый электрический разряд произошел"