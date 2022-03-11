Злата Огневич расхвалила Макса Барских, который отказался от тысяч долларов из России

Экс-гастролер Макс Барских запретил использовать свою музыку в России, потому что та развязала войну в Украине. Его поступок взволновал Злату Огневич. По ее словам, после этого коллега потерял десятки тысяч долларов.

С 11 марта песни Макса Барских не будут звучать в России. Их не будет ни на радио, ни на телеканалах, ни в фильмах, ни в сериалах, где они звучали как саундтреки. Так певец потеряет приличные роялти – денежное вознаграждение за музыку на любых цифровых площадках. Это подчеркнула Злата Огневич.

Напомним Макс Барских запретил использовать свою музыку в России: видеообращение певца

Злата Огневич расхвалила Макса Барских

Певица заметила, что Макс Барских, как топовый артист СНГ, самовольно отказался от десятков тысяч долларов, потому что есть "ценности гораздо сакральнее, чем зеленые бумажки – человеческая жизнь, честь и мужество".

Я могу только представить сумму роялти, которой Макс лишится. Но! В этом мире есть ценности, дороже денег. Это сильно. Я до глубины души поражена, удивлена ​​и восхищена поступком Макса Барских. Огромное уважение,

– выразилась Злата Огневич.

Вместе с тем, певица уверена, что наша победа и светлое будущее не за горами. "Зло в конечном счете будет наказано. После самой тяжелой, кровавой, темной ночи всегда приходит рассвет. Наша задача сейчас – быть сильными и светить", – призналась Огневич.

Скриншот из инстаграма Златы Огневич

Что Макс Барских говорил о российско-украинской войне