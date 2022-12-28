Меня мучили угрызения совести, – Злата Огневич рассказала, будет ли праздновать Новый год

До Нового года остаются считанные дни, но праздничного настроения у Златы Огневич, как и у большинства украинцев, нет. Она не хотела отмечать, но после разговора с военным, который на "нуле", изменила свое мнение.

Злата Огневич за последние 10 месяцев много выступала для военных, поэтому знается с героями. Один из них вдохновил ее поставить елку и сесть за праздничный стол. Как он убедил певицу, узнайте дальше.

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Злата Огневич о праздновании Нового года

Меня мучили угрызения совести, пока я не пообщалась с одним военным, воюющим на "нуле", в очень горячих точках. Он говорит: "Златочка, мы же воюем для того, чтобы вы там, в тылу, жили, и могли более или менее нормально существовать, чтобы мы все вместе приближали эту победу. Поэтому если вы сдадитесь, если вы падете духом, для чего мы тогда воюем? Мы воюем ради жизни: улыбайтесь, если у вас есть такая возможность, просто помните, что война продолжается, и помогайте нам",

– поделилась Злата Огневич.

Она говорит, что заставляет себя "включать" новогоднее настроение и обещает украсить елку, ведь везде отснялась и все в 2022 году отработала.

"Сейчас закончились почти все съемки, и у меня будет немного времени, чтобы все-таки нарядить елку. Я сидела, думала: нас хотят куда-то очень глубоко в темноту загнать – не дадим им шанса! У меня будет елка, у меня будет праздник!" Да, настроение, конечно же, неидеально, но, думаю, когда появится елка и все эти новогодние украшения дома, то и настроение поднимется", – добавила артистка.

Напомним, Светлана Тарабарова, Катя Осадчая, Григорий Решетник и многие другие украинские звезды уже украсили елки. Кто-то из них хочет подарить детям праздник, а кто-то сделал это на зло России, которая хочет оставить нас не только без праздника, но и без света, воды, тепла.