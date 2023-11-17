Страстные танцы под дождем: Огневич показала песню и клип, который YouTube удалял через эротику

Злата Огневич представила новую песню "Віддаю" и страстный клип на нее. Через пикантные кадры YouTube несколько раз удалял ролик.

Украинская певица поразила откровенность в новой музыкальной работе. Злата Огневич представила песню "Віддаю" – она стала первым синглом из будущего одноименного миниальбома.

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Новый откровенный клип Златы Огневич

Певица рассказала, что ее новая песня – это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Основные темы трека – это отдача и откровенность. Они подтверждают строчки: "Коли любиш, то немає слова "ні"".

"Віддаю" о глубинных чувствах, которые наполняют изнутри, пробуждают жизнь. Это особенная для меня песня и состояние, которое чувствовала, когда ее создавала,

– поделилась артистка.

Злата Огневич самостоятельно работала над музыкой и словами песни, ей ведь хотелось передать те эмоции, которые трудно описать словами. Но фанатов поразила видеоработа, где артистка демонстрирует свою хореографию. На съемку зажигательных и страстных танцев под дождем съемочная группа потратила около 15 часов. Все это время Злата провела под холодной водой.

"Меня грело чувство любви. Я отдавала всю себя для этой песни", – отметила звезда.

, что на одежде певицы виднеется принт с картины Марии Примаченко "Звір гуляє", а именно глаза этого зверя.

Злата Огневич – "Віддаю": смотрите видео онлайн

Почему клип Златы Огневич удалял YouTube

Днем ранее артистка жаловалась на своей странице, что ее видео забанил YouTube. Платформа отказывала в размещении ролика из-за эротики: "Это видео изъято из-за нарушения правил YouTube по изображению обнаженного тела и контента сексуального характера"

Это трэш! Видео таки забанили! Я не знаю, что делать. Мы заливаем снова и снова, и та же история,

– рассказывала певица.

Команда Огневич перемонтировала видео, поэтому его удалось разместить.



YouTube банил клип Огневич / Фото с инстаграм-сториз