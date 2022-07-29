Супергерои, которые за кадром – Злата Огневич выпустила сильную песню о спасателях ГСЧС

В пятницу, 29 июля, Злата Огневич выпустила новую песню "Світло". Это посвящение работникам ГСЧС, которые ежедневно разбирают завалы и разминируют территории, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

Последние пять месяцев Злата Огневич регулярно ездит с концертами к военным, но не забывает и о героях в тылу. Вместе с сонгмейкером Мишей Гайдаем и певицей Roxolana она создала свою первую после 24 февраля песню. Это посвящение работникам ГСЧС – "Світло".

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Злата Огневич о песне "Світло"

Песня-посвящение людям света, работникам ГСЧС, работа которых часто остается, так сказать, "за кадром". Супергерои ежедневно несут спасение людям, разминируют территории, разбирают завалы, при этом рискуя собственным здоровьем и жизнью.

– прокомментировала Злата Огневич в своем инстаграмме.

В клипе есть документальные кадры, на которые невозможно смотреть без слез. Правда, на некоторых из них спасатели улыбаются, несмотря на усталость и боль.

Злата Огневич – Світло: смотрите видео онлайн

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