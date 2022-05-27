Злата Огневич показала кадры разрушений в Бородянском районе: "Жуткие истории поражают"

Певица Злата Огневич с волонтерами приехала в Бородянский район. Она пообщалась с местными и показала разрушения.

Украинская певица Злата Огневич приехала в Бородянский район в составе волонтеров. Она привезла гуманитарную помощь местным жителям.

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Злата Огневич посетила Бородянский район

Исполнительница пообщалась с жителями, оставшимися без домов из-за российских ракет. Она призналась, что история каждого поразила ее до глубины души.

Каждая история – это боль, глубокая и сильная, это разбитые мечты и искалеченные жизни сотен людей…. Жизнь, которую враг пришел уничтожить, но он не знал настоящей силы духа украинцев. Поддержка сейчас – наша главная цель!

– поделилась певица.

Злата Огневич посетила Загальцы в Бородянском районе. Это село очень пострадало от бомбежек, а люди остались без домов и ресурсов.

"Жители уже узнают автомобили и волонтеров, поэтому делятся болезненными историями оккупации. Выслушивать людей – важная миссия, они так нуждаются в общении и поддержке! Жуткие истории впечатляют, просто невозможно привыкнуть, это если бы у меня отобрали часть сердца…. Дома, воспоминания – все сгорело, они потеряли то, чем жили годами", – добавила звезда.

Злата пообщалась и показала одну из жительниц, потерявших дом. "У нас все было, а теперь мы бомжи. В 50 лет остались без ничего. Нам негде прислониться", – рассказала женщина.

Огневич также показала кадры разрушенных зданий и обгоревшие дома, которые видела своими глазами.

Кадры из Бородянского района: смотрите видео

, в освобожденной Бородянке также побывала украинская певица Руслана . Она была шокирована от увиденного, ведь оккупанты разрушили чуть ли не весь поселок. "Это было страшно и жутко. Поразила реакция людей, мы пели гимн, просто обнимались", – призналась звезда.

Злата Огневич рассказала, что и в дальнейшем будет посещать села и города Украины, пострадавшие от войны, и вместе с волонтерами будет оказывать помощь нуждающимся.