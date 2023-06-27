Мое терпение заканчивается, – Злата Огневич резко высказалась о новом преследователе

Украинская певица Злата Огневич рассказала новые детали истории о поклоннике. Незнакомец продолжает надоедать певице. Как сообщает Злата, скоро ее терпение лопнет и она будет решать эту ситуацию не просто с помощью разговора.

Исполнительница, которая на днях рассказала о новом навязчивом фанате, заявила, что он нашел ее номер и уже неоднократно звонил по телефону. К тому же поклонник – преследователь названивает и консьержу дома, где живет артистка.

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Новые подробности о преследователе

Раньше Злата Огневич выставляла сторис из поезда, где рассказала, что едет в Украину. После чего неизвестный мужчина звонил певице и хотел вызвать ей такси, чтобы увезти Злату домой. Незнакомец спрашивал информацию о вагоне, в котором возвращалась исполнительница.

Я не в шоке, я уже привыкла, таких людей много. Пока ничего не делаю с этим, поскольку он не агрессивен, но он названивает в мой дом консьержа и спрашивает, когда я вернусь и дома ли я. У меня еще немного побудет терпение, а потом оно закончится и будут действия по нем,

– сказала артист.

Злата Огневич добавила: "Может, депутаты когда-нибудь станут в защиту украинских женщин? Я знаю, что такая история не только у меня. Есть гораздо хуже случаи, но терпение мое заканчивается".

Детали о навязчивом фанате / Скриншот инстаграм-сторис певицы