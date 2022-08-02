Нельзя отсиживаться где-то в зарослях, – Злата Огневич осудила выехавших за границу звезд

Украинская певица Злата Огневич в очередной раз высказалась об артистах, пересиживающих войну за границей. Она считает, что знаменитость должна быть с народом.

Известная украинская певица Злата Огневич от 24 февраля этого года оставалась в Украине, а за границу выезжала только временно на благотворительные концерты. Поэтому она осуждает коллег, которые вместо этого пересиживают войну на выходе.

К слову Боль остается, – Злата Огневич рассказала о мучившей ее с детства болезни.

Артист – это сложная профессия, – Огневич

Исполнительница не называла конкретных имен, но высказала мнение о том, что все уехавшие артисты должны быть с народом.

Моя позиция касается всех артистов, которые с самого начала полномасштабного вторжения уехали из страны, а сейчас пытаются что-то делать. Я считаю, что артист – это сложная профессия. Это не та профессия, когда можно отсиживаться где-нибудь в зарослях. Я считаю, что артист – это тот человек, который с народом,

– подчеркнула Злата Огневич.

Злата Огневич о своей позиции

, ранее, после возвращения нескольких артисток в Украину, Злата подколола их ироническим инста-сториз . Впоследствии она объяснила, что бояться может каждый, но сама звезда хочет быть украинскими бесстрашными бойцами.

Певица призналась, что решила не выступать в России не только из-за войны, но и из-за своего комфорта. Она радуется, что приняла такое решение.

"Свою позицию я заявила с самого начала. Я не воспринимаю оккупацию Крыма, Крым – это Украина, все оккупированные земли врагом – Украина. И я не даю концертов в России. С начала полномасштабного вторжения я делала очень много заявлений в инстаграме. Вообще я себя когда-то очень давно спросила – хочу ли я строить карьеру в России, будет ли мне там комфортно. Как артистка, еще даже до Майдана. Ответ был такой – мне эмоционально неприятно, меня это не трогает. Я рада, что я к себе прислушалась".