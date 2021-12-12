Как Злата Огневич в новогоднюю ночь осталась без гонорара: история звезды

В новогоднюю ночь гонорары за выступления артистов намного увеличиваются. Часто певцы выступают в нескольких локациях. Так было и у Златы Огневич, однако за одно выступление она своего гонорара так и не получила.

Большинство артистов в новогоднюю ночь работают. Для кого-то – это праздник, а для музыкантов – возможность заработать в несколько раз больше. Нередко в эту праздничную ночь один артист радует концертом несколько компаний, выступая на разных локациях. Но не всегда удается избежать курьезов.

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Как Злата Огневич осталась без гонорара

Исполнительница вспомнила, как несколько лет назад в новогоднюю ночь работала в двух местах. Чтобы доехать на второе выступление, она вызвала такси, где и забыла весь гонорар за первый концерт.

Что-то этой ночью пошло не так. Конечно, деньги мне никто так и не вернул. Я получила гонорар за другую работу. Но все-таки половину своего заработка потеряла,

– рассказала Огневич.



Злата Огневич / Фото пресс-службы

Некоторые артисты выступают не только в Украине, но и за рубежом. К примеру, по сети распространяется информация, что Верка Сердючка в новогоднюю ночь выступит в Дубае, за что получит рекордный гонорар – 4,5 миллиона гривен! В прошлом году Андрей Данилко также должен выступать на новогоднем корпоративе в ОАЭ, однако за несколько дней до этого заболел коронавирусом.