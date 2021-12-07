Элтон Джон в этом году поражает своими коллаборациями – он уже выпустил песни с Дуа Липой, Майли Сайрус, Gorillaz, Years&Years и другими. Последней новинкой стал рождественский хит Merry Christmas, записанный совместно с выдающимся артистом современности Эдом Шираном. Бдительные фанаты увидели, что в клипе на песню скрыто немало символов, поэтому вместе с ними предлагаем в них разобраться.
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В новой композиции певцы разных поколений (Элтон Джон родился в 1947-м, а Эд Ширан – в 1991-м) вспомнили многих музыкантов – как современных, так и классиков. Так они отдали дань уважения тем людям, которые создавали рождественское настроение на протяжении десятилетий.
Я знаю, что в этом году было много боли, но пришло время отпустить ее. Не знаем, что будет в следующем, но пока – счастливого Рождества!
– звучит в песне главный леймотив от Элтона и Эда.
Эд Ширан и Элтон Джон – Merry Christmas: смотреть видео онлайн
Символы, скрытые в видео
Сначала в видео можно увидеть отсылки к знаменитым исполнителям Дэвиду Боуи и Бингу Кросби, которые также вместе исполняли песню Peace on Earth возле фортепиано.
Дэвид Боуи и Бинг Кросби и Элтон Джон и Эд Ширан / скриншоты из видео
В следующих кадрах Эд Ширан предстает в фотозоне, облачившись в похожий новогодний костюм, как у Мэрайи Кэри из клипа ее знаменитой песни 90-х All I Want For Christmas Is You.
Мэрайя Кэри и Эд Ширан / Скриншоты с видео
Затем Элтон Джон и Эд Ширан сидят вместе на больших санках. Там Элтон надел похожий образ, как Шакин Стивенс из клипа песни Merry Christmas Everyone, а Эд Ширан стал его напарником-помошником Санты.
Шакин Стивенс и Элтон Джон и Эд Ширан / Скриншоты с видео
Через несколько секунд Эд Ширан в видеоклипе летит в воздухе вместе с большим снеговиком, напоминая зрителям мультфильм 1982 года "Снеговик".
Мальчик из мультфильма "Снеговик" и Эд Ширан / Скриншоты с видео
В своем клипе Элтон и Эд также вспомнили кадры из клипа группы Wizzard "Жаль, что Рождество не каждый день" (I Wish It Could Be Christmas Everyday).
Wizzard и Элтон Джон с Эдом Шираном / Скриншоты с видео
Обойти новый клип Эд Ширан не смог без упоминания своего "зимнего" хита Perfect, где главный герой влюбляется в девушку в красном лыжном костюме.
Эд Ширан в клипе Perfect и Merry Christmas / Скриншоты с видео
Следующее почтение к музыкантам из группы East 17 Эд Ширан отдал благодаря похожим кадрам из клипа Stay Another Day.
East 17 и Эд Ширан / Скриншоты с видео
В последней части клипа можно увидеть многих классиков музыкальной эпохи: Пола Маккартни, Mr Blobby, The Darkness и многих других.
Последний кадр клипа Merry Christmas Элтона Джона и Эда Ширана / Скриншот из видео