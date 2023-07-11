Злата Огневич обратилась в полицию из-за надоедливого фаната: как он отреагировал
Источник:Злата Огневич
Злата Огневич обратилась в полицию. Все потому, что навязчивый фанат продолжал преследовать певицу.
Он названивал артистке и надоедал ей сообщениями в мессенджеры. Кроме того, незнакомец даже пытался узнать информацию о местонахождении Златы Огневич у консьержа.
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Злата Огневич об обращении в полицию
Певица сказала, что хотела деликатно и спокойно разрешить ситуацию с преследователем, однако тот игнорировал просьбу Златы. Он продолжал надоедать ей и даже следил за ней у дома. Так что у Златы Огневич не осталось выбора и она написала заявление в полиции.
К слову, исполнительница отметила, что мужчину зовут Роман.
Он нашел мой номер телефона, звонил, писал сообщение, звонил по телефону консьержу. Сспрашивал, когда я вернусь, караулил у моего дома и сказал, что у него нет другого выхода, и что он хочет "просто пригласить меня на кофе". Я постоянно просила его оставить меня в покое,
– поделилась Огневич.
После того как поклонник узнал об обращении Златы в полицию, он извинился и написал, что больше не будет делать ничего.
Злата Огневич рассказала, что обратилась в полицию / Фото с инстаграм-сторис
Что известно о навязчивом фанате артистки
- Несколько недель назад Злата Огневич в своем инстаграмме поделилась историей о преследующем ее неизвестном мужчине. Незнакомец навязчиво пытался встретиться со знаменитостью. Тогда певица сообщала, что мужчина не агрессивный. Она надеялась, что можно с ним спокойно поговорить и убедить не преследовать ее.
- Впоследствии исполнительница рассказала новые детали истории о поклоннике. Незнакомец продолжает надоедать певице, нашел ее номер и уже неоднократно звонил по телефону.