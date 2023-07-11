Злата Огневич обратилась в полицию из-за надоедливого фаната: как он отреагировал

Злата Огневич обратилась в полицию. Все потому, что навязчивый фанат продолжал преследовать певицу.

Он названивал артистке и надоедал ей сообщениями в мессенджеры. Кроме того, незнакомец даже пытался узнать информацию о местонахождении Златы Огневич у консьержа.

Читайте также Минусы по бюджету очень сильны, – Jerry Heil назвала стоимость обучения в Беркли

Злата Огневич об обращении в полицию

Певица сказала, что хотела деликатно и спокойно разрешить ситуацию с преследователем, однако тот игнорировал просьбу Златы. Он продолжал надоедать ей и даже следил за ней у дома. Так что у Златы Огневич не осталось выбора и она написала заявление в полиции.

К слову, исполнительница отметила, что мужчину зовут Роман.

Он нашел мой номер телефона, звонил, писал сообщение, звонил по телефону консьержу. Сспрашивал, когда я вернусь, караулил у моего дома и сказал, что у него нет другого выхода, и что он хочет "просто пригласить меня на кофе". Я постоянно просила его оставить меня в покое,

– поделилась Огневич.

После того как поклонник узнал об обращении Златы в полицию, он извинился и написал, что больше не будет делать ничего.



Злата Огневич рассказала, что обратилась в полицию / Фото с инстаграм-сторис

Что известно о навязчивом фанате артистки