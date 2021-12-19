Злата Огневич честно призналась, сможет ли построить отношения с Максом Тарапатой

Отношения "Холостячки" с Андреем Задворным длились всего полтора месяца. После мучительного разрыва Злата Огневич сблизилась с Максом Тарапатой. Она не исключает, что их дружба может перерасти в нечто большее.

Разрыв с победителем "Холостячки" принес Злате Огневич много боли, поэтому пока она не готова к новым отношениям. Ей нужно время, чтобы "прийти в себя, трансформировать все чувства в благодарность". Максим Тарапата – один из фаворитов певицы на проекте – это понимает, поэтому несмотря на безумную влюбленность поддерживает ее как друг.

К теме Перевела свой хейт на меня, – победитель "Холостячки" Задворный посмеялся над слезами Огневич

Как Макс Тарапата узнал о расставании "Холостячки" с Андреем Задворным

Он едва ли не первым узнал о расставании Златы и Андрея. Через несколько дней после признания Задворного "Холостячка" сама позвонила Максиму, чтобы он помог с блоггерской съемкой. Тот обалдел, когда услышал о разрыве.

Я говорю: "я уже у Андрея не спрошу, потому что мы завершили отношения". Макс обалдел в тот момент и предложил поддержку,

– вспомнила артистка.

Возможны ли отношения Златы Огневич и Максима Тарапаты

, отношения Златы Огневич и Андрея Задворного длились всего полтора месяца. Мужчина быстро остыл и прямо на пороге ее квартиры признался, что разлюбил.

Злата призналась, что последние несколько недель довольно часто видится с Максимом Тарапатой. Однако их встречи не похожи на романтические свидания. Сейчас они лишь друзья, но ни она, ни он не исключают того, что чувства перерастут в любовь.

Я очень счастлива, что в моей жизни есть такой человек... Дружба всегда строится на любви, доверии, понимании. Дружба для меня – это тоже любовь к человеку. Я хочу сказать, что все возможно,

– заявила Злата Огневич.

"Любовь – сильное и глубокое чувство. Я бы не хотел, чтобы Злата просто исчезла из моей жизни. Сейчас в наших отношениях со Златой открывается немножко другая грань", – добавил Максим Тарапата.

Злата Огневич и Максим Тарапата / Фото с инстаграма участника "Холостячки"

Отметим, в дружбу со Златой Огневич верит и другой финалист "Холостячки" – Дмитрий Шевченко. Он нашел свое счастье после проекта, поэтому с певицей общается как с подругой – она время от времени звонит ему и хочет прийти на тренировку по боксу.