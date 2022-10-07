Супермодель Жизель Бюндхен и Том Брэди расстаются после 13 лет брака

Супермодель Жизель Бюндхен и игрок в американском футболе Том Брэди хотят расстаться. Пара уже наняла адвокатов.

Еще одна популярная семья на грани развода. Это бывший ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен и знаменитый игрок в американском футболе Том Брэди.

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Том Брэди и Жизель Бюндхен расстаются.

Об их расставании стало известно инсайдерам. Как они сообщают, у супругов возник немалый конфликт, что и привело к желанию развода.

Том Брэди и Жизель Бюндхен уже наняли адвокатов по бракоразводным процессам. Поэтому похоже на то, что семья уже не восстановится.

Я не думаю, что сейчас будет воссоединение. У них обоих есть адвокаты, и они смотрят, что приведет к разрыву, кто что получит и какие будут финансы,

– пишут издания.

К тому же, недавно Жизель Бюндхен увидели в Майами. Она шла на тренировку, на ее безымянном пальце уже не было обручального кольца.

Жизель Бюндхен и Том Брэди / Фото с инстаграма модели

Что известно об их браке