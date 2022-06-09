Живут в больнице, – Мишина рассказала о случайной встрече с беженками из Волновахи в Бельгии

В апреле Ксения Мишина выехала на съемки в Бельгию, где уже не раз встречала украинок. На днях она побывала в больнице, где живут 50 женщин-беженок с детьми. Все они из Волновахи, которую Россия стерла с лица земли.

Очевидно, в Бельгии Ксения Мишина снимается в продолжении сериала "Честная сделка", над которым работала несколько лет назад. Одну из сцен снимали в местной больнице, где актриса случайно встретила беженок из Украины.

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Ксения Мишина о встрече с украинками из Волновахи

Сегодня мы снимали в больнице, и в ней на отдельном этаже живут 50 женщин с детьми из Волновахи. Невозможно сдержать слез и все же до конца поверить в то, что в мгновение все изменилось, и появилась новая страшная реальность,

– эмоционально заявила Ксения Мишина.

Она добавила, что по неофициальным данным в Бельгии, население которой всего 11,5 миллионов, 75 тысяч украинцев, которые были вынуждены бежать от войны. В Волновахе еще в апреле, полтора месяца назад, не было ни одного целого здания, ни одного человека.

Ксения Мишина на съемках в больнице в Бельгии / Фото из инстаграма актрисы

недавно в гостинице в Бельгии Ксения Мишина встретила украинку из Крыма , которая стеснялась признаться, откуда она, потому что. Сама же актриса тоже с оккупированного полуострова, из Севастополя.

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После встречи с беженками, которые потеряли все, актриса пришла к выводу, что стоит жить здесь и сейчас, а не гнаться за деньгами, статусом, карьерой или людьми.

"Последние несколько лет самый популярный мем о том, что с каждым новым годом жизнь приносит нам все более сложные испытания. Помните, как после "короны" и всех бед и ограничений, которые принес вирус, все шутили, что теперь остались только инопланетяне. Жизнь, кажется, здесь нас переиграла и предложила испытание посерьезнее. И теперь мне стало очевиднее то, что стабильности не существует, и главный урок людей – научиться любить жизнь. Не цепляясь за успехи, материальное, вообще ни за что. Даже за близких. Но этот уровень, честно, мне не известен, это о монахах высоко в горах Тибета", – высказалась Мишина.