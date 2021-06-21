Живем вместе, – Alekseev раскрыл детали романа с солисткой "ВИА Гры"

Известный украинский певец Alekseev и его девушка-солистка "ВИА Гры" Ульяна Синецкая поделились деталями отношений в новом интервью. Пара призналась, что около 3 лет живет вместе.
Певец Никита Алексеев очень редко появляется на публике с любимой и нечасто комментирует романтические отношения. Считалось, что пара крутит роман на две страны – Никита работает в Украине, а Ульяна Синецкая поет в "ВИА Гре", строя карьеру в России.
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Новые детали романа Alekseev и Ульяны Синецкой
В новом интервью звездная пара рассказала, что уже около 3 лет живет вместе. Они поселились в Киеве, и даже уже завели собаку – французского бульдога Нео.
Он у нас такой залюбленный очень. Ульяна его повела на первый маникюр и он совершенно спокойно это воспринял,
– рассказал Никита.
Ульяна Синецкая родом из России. Однако она отметила, что не имеет проблем с украинским языком и легко преодолевает другие трудности.
"Язык понятен, у меня вообще в семье владеют украинским языком, потому что есть родственники. И вообще я человек, который готов на эксперименты. Мне было легко, меня поддерживала и семья и Никита. Мне кажется, я справилась и ко всему быстро привыкла", – призналась солистка "ВИА Гры".
Смахивает на то, что пара уже готова к полноценной семейной жизни. Alekseev поделился, планирует ли признаться в любви Ульяне: "Надо подобрать очень точный момент. Он обязательно будет, я надеюсь, что Ульяна скажет: "Да".
Роман Alekseev и Ульяны Синецкой
- 27-летний Никита Алексеев и 24-летняя Ульяна Синецкая в 2019 году впервые появились вместе на публике на красной дорожке российской премии "Муз-ТВ". Тогда они подтвердили слухи о романе.
- Влюбленные очень редко делятся совместными фото и деталями отношений, скрывая их от публики. В феврале 2020 года поговаривали, что пара разошлась. Но впоследствии солистка "ВИА Гры" опровергла такую информацию.
- Около 3 месяцев назад Никита признавался, что хочет иметь детей от Ульяны, ведь мечтает о семье. Он замечал, что бывает сложным человеком, но работает над собой и хочет исправиться.