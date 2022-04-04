Жить вам осталось недолго, – Маша Ефросинина унизила Баскова за ложь о войне

Николай Басков, поддерживающий Путина, опубликовал очередное сообщение с ложью о войне в Украине. Маша Ефросинина жестко ему ответила.

Российский артист Николай Басков опубликовал сообщение, в котором пожаловался на "травлю" в социальных сетях. Он добавил, что также получил немало поддержки от фанатов, потому что все вроде как знают, что государственные системы Запада построены на "лжи и извращении".

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Маша Ефросинина обратилась к Баскову

Украинская телеведущая не смогла обойти лживое и манипулятивное сообщение путинского фаната. В первую очередь она вспомнила о Буче и Гостомеле, жесткими фотографиями из которых кишит интернет.

"Сегодня вся лента заполнена фотографиями из Бучи, Гостомеля, Киевской области, откуда наконец выгнали русскую мерзость. Эта мерзость бежала, прихватив с собой блендеры и утюги в трусах, украшения наших женщин, перед этим убив и изнасиловав их. В Буче нашли близко 300 людей со связанными руками, десятки из них потерпели пытки. Эти фотографии беспощадно банят инстаграм, потому что даже цифровые настройки неспособны это переварить. Зато способны переварить гнусные души Басковых, Канделаки, Машковых, Симоньян, Соловьевых и другую утварь диктатора Путина", – сказала Маша Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что все эти люди точно видели фото из Киевской области и смотрят ее новое видео. Звезда предположила, что они "изображают шизофрению", потому что боятся диктатора.

Послушай, ты, Басков, наполированное и натертое очко. Ты пишешь, что мы "братский народ". Не смей никогда своим плохим языком эту фразу вообще произносить. Мы "братский народ, живущий во лжи и извращении"? Ложь – это когда тебе запрещают высказывать позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова "нет войне". Ложь и извращение – вы гнойные пропагандисты,

– подчеркнула Ефросинина.

"Ты мне, Коленька, в 2014 говорил, что мы сдохнем, что мы в рваных колготках приползем в Москву в поисках заработка. Не приползли. Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички, что писать и где, иначе как это у нескольких сотен людей практически один в один, те же слова в сообщениях. Идентичная риторика", – отметила звезда.

Живите с этим, потому что жить вам осталось недолго. В скором времени вы начнете себя сжирать. Скоро ты будешь приезжать на свои концерты за еду. Или тебе придумают еще большее превосходство для того, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги,

– подытожила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина осудила Баскова:

Напомним, Маша Ефросинина уже не впервые обращается к российским медийным лицам, поддерживающим Путина. Около месяца назад она напоминала, как Басков и Канделаки зарабатывали в Украине и являлись любимцами публики, чего не будет теперь.

"Моя единственная надежда, что пишете вы эту всю хе*ню по чьему-либо приказу с пушкой у виска, потому что это угрожает вашей жизни. И эту пушку держат не украинские солдаты. Потому что украинские солдаты вас пожалели бы, как жалеют ваших военных, которых берут в плен", – добавила она и подчеркнула, что с 24 февраля каждый россиянин обречен на чувство стыда.