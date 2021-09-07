Жила у них, – Alyona Alyona рассказала, как познакомилась с родителями бойфренда

Более полугода Alyona Alyona встречается с бойфрендом Денисом. Как поделилась реперша, она успела не только переехать к любимому, но и познакомиться с его родителями. Как родные парня отреагировали на вероятную невестку, узнавайте далее.

По словам Alyona Alyona, знакомство с родителями бойфренда состоялось в неформальной атмосфере. Все произошло тогда, когда те приехали помогать сыну с ремонтом в новой квартире. Так, Денис представил возлюбленную родным еще в первый месяц отношений. Они якобы хорошо ладят.

К теме Alyona Alyona переехала к бойфренду: забавное фото

Я даже ездила недавно писать музыку в Запорожье, и жила у его родителей. Нормально. Как-то мы так сошлись, все так хорошо,

– поделилась артистка.

Она добавила, что Денис с первых недель был серьезно настроен на отношения, поэтому не удивительно, что так быстро познакомил ее с родителями. Все свое он называл их, а Alyona Alyona считал хозяйкой в ​​своем доме.

"Он, возможно, именно этим меня так привлек к себе. Что он настолько доверяет и позволяет мне делать все, что я хочу. И самое главное, он меня принимает такой, как я есть", – подчеркнула реперша.



Alyona Alyona с бойфрендом Денисом / Фото с инстаграму реперкы

Примечательно, что Alyona Alyona до сих пор скрывает личность и лицо бойфренда. Это желание самого Дениса, ведь он не хочет пиариться на имени звездной возлюбленной и стремится всего добиться сам.

Однако в июле журналисты рассекретили таинственного юношу – поймали пару на улицах Киева. Избранником звезды является начинающий рэпер и блогер Денис, известный под ником YOXDEN.