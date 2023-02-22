Жерара Пике и его пассию не пустили в ресторан за измены Шакире: видео, разрывающее сеть

Испанский футболист Жерар Пике больше не скрывает роман с 23-летней девушкой, с которой изменял Шакире. Поэтому теперь не может даже поужинать в ресторане. Эту скандальную парочку не пустили в заведение в Барселоне.

С Жераром Пике Шакира развелась еще в июне, но разговоры об их разрыве не утихают, потому что певица взялась высмеивать футболиста за измены. Это подорвало его репутацию так, что им с 23-летней пассией Кларой Чиа отказали в ужине.

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Вирусное видео, как Жерара Пике не пустили с пассией в ресторан

В позорную ситуацию футболист попал в Барселоне. Похоже, владелец ресторана японской кухни был фанатом Шакиры и решил отомстить Пике за измены. Поэтому они с Кларой Чиа были вынуждены покинуть заведение под прицелом камер и на глазах фанатов. В авто они сели быстро и, очевидно, возмущены.

"Клара Чиа и Пике пошли пообедать в ресторан, а владелец есть фанатом Шакиры", – подписали вирусное видео.

В сети отреагировали бурно:

"Владелец ресторана более верен Шакире, чем сам Пике";

"Если бы я была на его месте, я бы их не выгоняла, я бы поставила все песни Шакиры";

"Выложите фото ресторана для тех, кто едет. Давайте раскрутим заведение до 5 звезд";

"Ну владельцы заведений могут делать в своих помещениях что угодно";

"Вот что она получает, съев клубничное варенье".

О клубничном варенье пошутили неспроста. Говорят, что измены Пике Шакира раскрыла, когда вернулась домой и увидела в холодильнике открытую банку с клубничным вареньем. Дело в том, что его не любят ни футболист, ни дети.