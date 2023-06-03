Всегда держался в стороне от всех, – Женя Кот высказался о Владе Яме, сидящем в США

Женя Кот и Влад Яма часто пересекались на съемках развлекательных шоу, в том числе "Танцы со звездами". Однако близко они никогда не общались. Хореограф говорит, что тот всегда держался в стороне.

Если с Дмитрием Дикусаром Женя Кот связывается довольно часто и знает, что он был в больнице, то с Владом Ямой – никогда. Однако, если бы встретил его где-нибудь, то так или иначе поздоровался бы. Это, несмотря на то, что сдружиться они никогда не пытались.

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Женя Кот высказался о Владе Яме

С Владом никакой связи мы не держим, и в принципе до этого не очень держали. Потому что Влад всегда и держался от всех немножко в стороне,

– прокомментировал Женя Кот.

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Кстати, ранее победитель "Танцев со звездами" Женя Кот предполагал, что Влад Яма незаконно уехал из Украины. Он не осуждает решение коллеги, однако считает, что тот попал в США, нарушив закон. Хотя сам Яма подчеркивал, что "уехал сразу, очень быстро", но Кот не верит, что танцовщик успел пересечь границу к 5:30 утра 24 февраля, когда было введено военное положение.

К тому же когда актер Тарас Цымбалюк заступался за Влада Яму, потому что "сколько там уже мероприятий организовал в поддержку Украины", Женя Кот ему возражал. Он комментировал, что танцовщик "уехал к морю, на пляжике" и иногда принимает участие в мероприятиях.