Хотим расширяться, – Женя Кот с женой показали свой дом под Киевом

Танцовщик Евгений Кот и его жена Наталья живут в доме под Киевом. Они впервые показали свой дом и поделились секретами идеального брака.

Победитель "Танцев со звездами" Женя Кот и четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу Наталья Татаринцева продемонстрировали, как выглядит их двухэтажное здание. Он находится в частном секторе под Киевом.

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Женя Кот с женой показали дом

Сначала супруги показали двор – он небольшой, но там есть место для отдыха и мангал.

У нас очень уютно. У нас небольшой двор. Мы хотим расширяться, большой двор. Хотим много детей, животных,

– поделились Евгений и Наталья.



Как выглядит дом Кота и Татаринцевой / Скриншот с видео

Гимнастка рассказала, что обычно бытом занимается она. Однако это не по принуждению, а исключительно по ее желанию.

"Вообще, никто не обязан ничего делать, я просто люблю, когда все чисто и все на своих местах. Евгений иногда помогает", – отметила Наталья.



Как выглядит дом Кота и Татаринцевой / Скриншот с видео

Стены дома разрисованы – там изображены цветы и листья. Как поделилась пара, они вдохновлялись средиземноморским стилем и не только.

В стиле Италии, Франции. Вообще мы вдохновлялись Французской Полинезией. Это Таити, туда дальше Австралии, Новой Зеландии. Но мы там были и вдохновились уютной атмосферой. Там все в растениях, такое цветущее. Любим много растений, цветы, поэтому нарисовали много растений,

– поделилась Наталья.



Как выглядит дом Кота и Татаринцевой / Скриншот с видео

Спальня у пары тоже тематическая – на потолке нарисованы звезды и рассвет, а на стенах – лес. Евгений Кот поделился, что у них у супругов нет границ и запретов.

"Надо, чтобы было общение в паре постоянное. Поддерживать романтические отношения. И танцуйте дома", – поделилась секретами отношений Наталья.

Как выглядит дом Кота и Татаринцевой / Скриншот с видео