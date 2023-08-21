Входной билет дороже, – Галич высказался о мужчинах, которые во время войны сбежали из Украины
Источник:ISLAND TV
Лидер группы O.Torvald, который с апреля прошлого года служит в рядах ВСУ, Женя Галич в начале полномасштабного вторжения вывез свою семью за границу. В то же время сам пошел защищать страну от врага. Недавно он высказался о мужчинах, которые незаконно выехали за границу.
Певец осудил тех, кто придумывал разные способы, чтобы пересечь границу с Украиной или давал взятки. Он считает, что они могут вернуться в Украину, однако "входной билет должен быть дороже выходного".
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Женя Галич высказался о мужчинах, которые уехали за границу
Исполнитель отметил, что такие мужчины не должны нести уголовную ответственность за свои действия. В то же время, по его словам, они должны отвечать в административном порядке.
Конченные. Они должны отвечать в административном порядке. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже выходного,
– выразился певец.
Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн
Украинские звезды о мужчинах, которые выехали за границу
- Журналист и ведущий Константин Грубич высказался о Владе Яме, который живёт в США. Он не осуждает его, ведь уверен, что каждый должен отвечать сам за себя.
- Ведущий Игорь Кондратюк не осуждал Олега Винника и других мужчин-звезд, уехавших из страны. По его мнению, они имеют право сбежать от войны. В то же время, он предположил, что у таких артистов нет большой гражданской осознанности.
- Тарас Цымбалюк вступился за всех медийных мужчин, которые не воюют. В том числе и за Влада Яму. Актер считает, что на танцовщика "наезжают" зря, ведь кто-то должен "рассказывать в штатах о войне и собирать миллионы гривен для наших воинов". Он отметил, что "люди с сотнями тысяч подписчиков должны использовать свой авторитет в соцсетях и вести именно волонтерско-информационную войну", ведь так они более полезны и эффективны, чем в горячей точке.