Входной билет дороже, – Галич высказался о мужчинах, которые во время войны сбежали из Украины

Лидер группы O.Torvald, который с апреля прошлого года служит в рядах ВСУ, Женя Галич в начале полномасштабного вторжения вывез свою семью за границу. В то же время сам пошел защищать страну от врага. Недавно он высказался о мужчинах, которые незаконно выехали за границу.

Певец осудил тех, кто придумывал разные способы, чтобы пересечь границу с Украиной или давал взятки. Он считает, что они могут вернуться в Украину, однако "входной билет должен быть дороже выходного".

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Женя Галич высказался о мужчинах, которые уехали за границу

Исполнитель отметил, что такие мужчины не должны нести уголовную ответственность за свои действия. В то же время, по его словам, они должны отвечать в административном порядке.

Конченные. Они должны отвечать в административном порядке. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже выходного,

– выразился певец.

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Украинские звезды о мужчинах, которые выехали за границу