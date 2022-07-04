Женя Галич поправился и показал эпические фото по тренировкам в ВСУ

Украинский исполнитель Женя Галич недавно находился в больнице после службы, но сейчас с ним все хорошо и вернулся в строй. Человек смог пройти очередные учения для улучшения своих боевых навыков.

Одно время Женя Галич находился на реабилитации в Киеве, где был поражен мирной жизнью города. Где сейчас находится артист, неизвестно, но на кадрах заметно, что это не зона боевых действий.

Важно Главное помнить, какой ценой – Женя Галич о мирном Киеве, куда вернулся с фронта

"Тренироваться, учиться, просить советов и уроков у боевых пацанов, делиться опытом, задавать иногда глупые вопросы, ошибаться, становиться лучше нужно постоянно!!! Поэтому как только выпадает возможность и время – я всегда добросовестно исправляю свои кривые движения", – рассказал Женя в инстаграмме.

Автором снимков стал Дмитрий Трембанчук, зафиксировавший звезду во время учебных стрельб. Кадры получились очень эффектными.

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Галич в армии