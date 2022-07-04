Женя Галич поправился и показал эпические фото по тренировкам в ВСУ
Источник:инстаграмм Жени Галича
Украинский исполнитель Женя Галич недавно находился в больнице после службы, но сейчас с ним все хорошо и вернулся в строй. Человек смог пройти очередные учения для улучшения своих боевых навыков.
Одно время Женя Галич находился на реабилитации в Киеве, где был поражен мирной жизнью города. Где сейчас находится артист, неизвестно, но на кадрах заметно, что это не зона боевых действий.
Важно Главное помнить, какой ценой – Женя Галич о мирном Киеве, куда вернулся с фронта
"Тренироваться, учиться, просить советов и уроков у боевых пацанов, делиться опытом, задавать иногда глупые вопросы, ошибаться, становиться лучше нужно постоянно!!! Поэтому как только выпадает возможность и время – я всегда добросовестно исправляю свои кривые движения", – рассказал Женя в инстаграмме.
Автором снимков стал Дмитрий Трембанчук, зафиксировавший звезду во время учебных стрельб. Кадры получились очень эффектными.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Галич в армии
- Лидер группы O.Torvald в первые дни полномасштабной войны отправил свою жену с детьми за границу, а сам перебрался во Львов, чтобы волонтерить для ВСУ.
- Первые месяцы он помогал бойцам, потому что его не брали ни в ВСУ, ни в ТРО.
- В армию мужчина вступил в середине апреля, однако неизвестно, где именно уже успел побывать Женя.
- Из его группы на фронте также находится гитарист – он воюет в "самом аду".