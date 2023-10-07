Вам здесь не место, – Женя Галич эмоционально обратился к незаконно выехавшим из страны мужчинам

Во Львове прошел первый за время войны концерт группы O.Torvald. На нем произошел трогательный момент, когда трое мальчиков собирали средства на ВСУ и отдали их раненному гитаристу. На эмоциях Женя Галич обратился к выехавшим из страны мужчинам.

В процессе выступления на сцену к музыкантам O.Torvald поднялись три мальчика – Женя Галич остановил концерт. Оказалось, что они хотели отдать заработанные средства для Дениса Мизюка – гитариста группы, получившей ранения на фронте.

К слову Агрессия просыпается очень часто, – Женя Галич ответил, что его раздражает в разговорах с гражданскими.

Дети задонатили для гитариста O. Torvald

Один 9-летний и два 11-летних мальчика в конце лета собирали деньги на ВСУ, продавая лимонад. Эти средства они решили отдать на лечение раненого военного. Их поступок умилял Женю Галича до слез, а зал разразился аплодисментами и возгласами: "Молодцы".

Лидер группы эмоционально обратился к мужчинам, выехавшим за границу незаконно. Он указал им на мальчиков, работавших и собиравших средства для помощи нашей армии.

Я хочу обратиться к пи***асам, которые подделывают документы и уезжают из страны по поддельным документам. Делают искусственные инвалидности и продают нашу страну. Посмотрите на этих пацанов, они копили деньги. Куда вы возвращаетесь? Вам здесь не место,

– сказал Женя Галич со слезами на глазах.

"Пацаны, вы герои", – обратился музыкант к мальчикам.

Женя Галич обратился к выехавшим мужчинам: видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Защитник также спросил мальчиков, кем они хотят стать в будущем. Двое из них ответили, что мечтают быть гитаристами. Галич пообещал, что позанимается с ними онлайн. Третий мальчик признался, что хочет быть барабанщиком – ему разрешили поиграть на барабанах прямо на сцене.

O.Torvald собрали средства на лечение гитариста

Музыканты еще на концерте в Киеве объявили о благотворительном аукционе. Они выставили на продажу находящегося в тяжелом состоянии гитара Дениса Мизюка. Инструменту удалось продать за сумму 150 000 гривен.

Эта история приобрела еще более щемящую окраску впоследствии. Зрительница рассказала, что за гитару боролись мужчина и парень, они перебивали цену друг друга и предлагали все большие суммы. Молодой человек, который предложил меньшую сумму, играет на гитаре, но частично не имеет пальцев. Выигравший гитару мужчина после этого вышел на сцену и подарил ее парню.