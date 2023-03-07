Не оправдываю ни одного, – Женя Галич объяснил, почему не соглашается с Вакарчуком по поводу россиян

Лидер группы O.Torvald Женя Галич не согласился с мнением Святослава Вакарчука о том, что некоторые россияне не виноваты в войне против Украины. Музыкант считает, что они много лет не делали ничего для того, чтобы вторжения не было.

Недавно Святослав Вакарчук вступился за некоторых россиян – сказал, что не нужно считать врагами тех, кто выступил против вторжения. Но для 24 Канала Женя Галич признался, что такое мнение не поддерживает.

Смотрите также Я не ношу маникюр теперь, – Женя Галич рассказал, как его сменил год войны

Женя Галич не согласился с Вакарчуком

Фронтмен O.Torvald объяснил, что хорошо помнит Революцию Достоинства. Он напомнил, что россияне не смогли хотя бы решиться на протест, несмотря на то, что их значительно больше. Но ни СМИ, ни люди, не поддерживающие войну, даже не могут решиться произнести это вслух.

В День памяти Героев Небесной Сотни вспоминал, что происходило на Майдане, и понимал, что совсем небольшие группы людей противостояли силовикам очень упорно и смело. И не они убегали от силовиков, а силовики убегали от людей, которые хотели отстоять свою точку зрения, хотели отстоять независимость своей страны.

Женя Галич добавил, что только после полномасштабного вторжения некоторые жители России выразили протест. Однако война длится больше года. За это время все те же люди сидели, сложа руки.

"Сейчас уже ясно, что они против войны. Это хорошо. Но нужно было быть против войны все это время. На эти темы нужно было говорить очень давно. Поэтому я не оправдываю ни одного из них, к сожалению. Я понимаю, что может это радикально, но только радикальными методами мы сможем обрести свою полную независимость".

Последние десять лет, двадцать лет. Говорить о том, что мы второстепенная страна, страна, происходящая от России, и так далее. Ну кто из россиян в этом разбирался? У них есть имперские замашки, и они с ними живут, но это действительно не так. Мне кажется, что они давно должны говорить об этом и брать с нас пример. Они просто завидуют, что нам удалось, а они нет.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн