Известный актер Шайа Лабаф, которого обвинили в насилии и абьюзе, отправился на стационарное лечение. Он объяснил это решение, сославшись на "алкоголизм и агрессию".

Голливудского актера Шайю Лабафа обвинила в насилии его бывшая девушка, певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs. После этого звезда "Трансформеров" решился на непростое решение.

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Шайа Лабаф отправился на лечение

Актер решил приостановить карьерное развитие. Он отправился на стационарное лечение, где хочет полностью сосредоточиться на выздоровлении. Известно, что Шайю Лабафа не уволили из актерского агентства CAA, однако он около месяца не сотрудничает с ним.

Актер не поделился, как именно будет проходить его лечение и терапия. Но в целом Шайа хочет избавиться от алкоголизма и агрессии. По словам звезды, у него не было оправданий для этого. А выздоровление для него необходимо.

Мы активно ищем осмысленное, интенсивное, долгосрочное стационарное лечение, в котором он отчаянно нуждается,

– сообщил адвокат актера.

Что известно о скандале с Шайей Лабафом