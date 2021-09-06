Жене Владимира Остапчука сделали операцию: как она себя чувствует

Жена Владимира Остапчука перенесла операцию. По словам Кристины Горняк, она была запланированной. Сейчас блогер отходит от наркоза и готовится вернуться домой.

Избранница Остапчука активно ведет личный блог в инстаграме, однако не стала заранее делиться о запланированной операции. Утром Кристина Горняк заявила, что впереди у нее тяжелый и сложный день. Однако фаны и предположить не могли, что блогершу ждет госпитализация.

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Жена шоумена пока не раскрыла причину и детали хирургического вмешательства, но рассказала, что все прошло хорошо.

Все прошло хорошо. Спасибо Богу и моим лучшим врачам. Это моя первая операция в жизни. Конечно, опасения были, но я так благодарна небесам,

– поделилась Кристина Горняк.

После операции жена Владимира Остапчука осталась в больнице на несколько часов. Под наблюдением врачей она была из-за высокого давления. Как только состояние Кристины стабилизируется, ее отпустят домой.

Кристине Горняк сделали операцию / Видео из инстаграма жены Остапчука