Женатый Дэниел Крейг признался, что ходит в гей-клубы
Источник:News Sky
Британский актер Дэниел Крейг поделился, что предпочитает клубы, где развлекаются люди с гомосексуальной ориентацией, так как там чувствует себя значительно безопаснее. В частности он прокомментировал ситуацию, когда общался с ведущим Брюсом Боззом в 2010 году в гей-клубе.
Во время подкаста радиостанции SiriusXM 53-летний Дэниел Крейг рассказал, что любит посещать гей-бары, поскольку там находится значительно меньше агрессивных мужчин, и он реже встревает в конфликты.
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Сколько себя помню, я хожу в гей-бары. В этих местах я гораздо реже ввязываюсь в конфликты и драки... В гей-барах люди очень спокойные. Здесь не нужно заявлять о своих сексуальных предпочтениях или ориентации. Это место очень безопасное – я мог встретить девушек, которые приходили по той же причине,
– поделился Крейг.
Что касается истории, когда его и друга Брюса Бозза "застали" вместе в гей-баре 11 лет назад, то звезда "бондианы" поделился, что тогда он просто с ним общался.
"Это очень странная ситуация, потому что нас якобы "поймали". Но мы не делали ничего плохого", – отметил Крейг.
Что известно о личной жизни Крейга
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Мужчина дважды был женат: в 1992 году актер вступил в брак с Фионой Лаудон, и уже через год у них родилась дочь Элла. В 1994 году они разошлись, но продолжают общаться и совместно воспитывать дочь.
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В 2011 году мужчина тайно женился на актрисе Рэйчел Вайс в Нью-Йорке. С ней он начал встречаться в декабре 2010 года после совместной работы над фильмом "Дом мечты". На свадьбе присутствовали только 4 гостей, в частности, совершеннолетняя Элла Крейг и четырехлетний сын Рейчел — Генри.