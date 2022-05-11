Пока Кристина Горняк была в Ужгороде, работала в гуманитарном штабе, ее любимый Владимир Остапчук оставался в столице. Быть вдали от дома для Кристины было трудно, поэтому после долгих раздумий она решила вернуться в Украину.

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Жена Остапчука вернулась в Киев

За день до полномасштабного вторжения супруги вернулись из отпуска из Мальдив. А уже в 5 утра очнулось от взрывов. Над домом Остапчука и Горняк летали истребители. Тогда влюбленные решили уехать из Киева. Однако из Украины они не собирались уезжать.

Чтобы обезопасить жену, Владимир увез ее в Ужгород. Там Кристина была до 10 мая. Вернувшись домой, в Киев почувствовала тепло внутри.

Ужгород принимал меня очень тепло, за что я очень благодарна, но… Киев мой, я так скучала! У нас с тобой еще столько планов и точно все впереди! Покидаю этот вечер для нас, дома! И из всего сердца желаю каждому вернуться в ваши дома!

– написала Кристина в сообщении.

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Многие звезды вообще не выезжали из столицы. Несмотря на опасность наступления на Киев и ракетных обстрелов, они оставались дома. Дома многих звезд пострадали от рук оккупантов или полностью уничтожены. В основном из Киева и его окрестностей выехали звездные мамочки с детьми. Некоторые из них отправились за границу, но есть и те, кто не отважился покинуть родную землю.