Жена Владимира Остапчука ошеломила страстным образом: эффектные фото

Жена телеведущего и шоумена Владимира Остапчука – Кристина Горняк ошеломила безупречным образом. Она соблазнительно позировала на камеру в элегантном красном платье.

Звездная жена позировала в новой фотосессии, где не только показала страстный образ, но и похвасталась стройной фигурой.

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Страстный образ Кристины Горняк

Красавица позировала в красном плиссированном мини-платье с лаконичным декольте и длинными рукавами. Наряд соединила с длинными лакированными сапогами черного цвета на высоком каблуке.

Волосы Кристина уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили серьги.



Кристина Горняк в красном платье / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Кристина Горняк в красном платье / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Текст публикации Кристины Горняк:

Как прекрасно быть женщиной! Сколько сил у нас хрупких! Сколько идей и планов! Сколько энергии! Сегодня утром, зайдя в ванную, мой муж сказал: "Каждое утро краситься – это же так утомительно". А я думаю, что может и утомительно, но в этом что-то есть.

Надела яркое и красивое платье, сапоги на голые ножки и все! Вопросы решаются быстрее и внимание вокруг. Сама чувствуешь себя богиней!

Я люблю женственные образы, но в них чувствую себя более гармоничной, но в последнее время комфортный стиль casual все больше западает в душу. Считаю, что в нем тоже можно быть женственной. Это состояние души!

У женщин идей для разнообразия полно, нужны только настроение и желание экспериментировать. Всем прекрасного дня, красавицы!