Дружина Володимира Остапчука приголомшила пристрасним образом: ефектні фото

Дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука – Христина Горняк приголомшила бездоганним образом. Вона звабливо позувала на камеру в елегантній червоній сукні.

Зіркова дружина позувала у новій фотосесії, де не лише показала пристрасний образ, а й похизувалася стрункою фігурою.

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Пристрасний образ Христини Горняк

Красуня позувала в червоній плісированій мінісукні з лаконічним декольте та довгими рукавами. Вбрання поєднала з довгими лакованими чоботами чорного кольору на високих підборах.

Волосся Христина вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів look довершили сережки.



Христина Горняк у червоній сукні / Фото з інстаграму Христини Горняк



Христина Горняк у червоній сукні / Фото з інстаграму Христини Горняк

Текст публікації Христини Горняк:

Як прекрасно бути жінкою! Скільки сили у нас крихких! Скільки ідей та планів! Скільки енергії! Сьогодні зранку, зайшовши у ванну, мій чоловік сказав: "Щоранку фарбуватися – це ж так втомлює". А я думаю, що може й втомлює, але в цьому щось є.

Одягнула яскраву та красиву сукню, чоботи на голі ніжки і все! Питання вирішуються швидше і увага навколо. Сама відчуваєш себе богинею!

Я люблю жіночі образи, але в них відчуваю себе гармонійнішою, але останнім часом комфортний стиль casual все більше западає в душу. Вважаю, що в ньому також можна бути жіночною. Це стан душі!

У жінок ідей для різноманіття повно, потрібні лише настрій і бажання експериментувати. Всім прекрасного дня, красуні!