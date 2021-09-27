Жена Владимира Остапчука оригинально поздравила мужа с днем рождения

Украинский телеведущий Владимир Остапчук 27 сентября отпраздновал день рождения. Первой его поздравила жена, Кристина Горняк. Она презентовала мужу пирожное, шарики и открытку.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук весь день 27 сентября получает поздравления от близких и поклонников. Однако самой первой его поздравила жена.

Читайте также Герои "Холостяка" Михаил Заливако и Анна Богдан проводят время в Италии: романтические фото

Как жена Остапчука поздравила его с днем рождения

Кристина Горняк ночью приготовила любимому сюрприз. Она представила имениннику небольшое пирожное с праздничными свечами и отвела в спальню. Там его ждали шарики с комплиментами и поздравлениями, а также открытка. Что было там – ведущий не рассекретил.

Жена Владимира растерялась, когда увидела, что муж снимает ее. Ведь она предстала перед камерой в домашней уютной одежде и без макияжа.



Жена Остапчука поздравила мужа / Фото из инстаграм-сториз



Жена Остапчука поздравила мужа / Фото из инстаграм-сториз

Уже днем супруги отправились в одно из романтических заведений Киева и вдвоем отпраздновали 37-летие звезды. Владимир и Кристина устроили "французский" завтрак, пробуя круассаны и кофе. Горняк опубликовала фото с празднования и посвятила трогательные слова мужу в инстаграме.

С твоим днем, моя любовь! Все слова я тебе сказала еще вчера, но сегодня повторюсь, что я очень тобой горжусь, восхищаюсь и люблю! Спасибо, что ты мой!

– написала Кристина.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Оля Цибульская и продюсер Геннадий Витер поздравили знаменитость с днем рождения. Множество комментариев с пожеланиями прислали его поклонники: