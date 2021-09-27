Жена Владимира Остапчука оригинально поздравила мужа с днем рождения

27 сентября 2021 , 21:10
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Источник:

инстаграм Владимира Остапчука

Украинский телеведущий Владимир Остапчук 27 сентября отпраздновал день рождения. Первой его поздравила жена, Кристина Горняк. Она презентовала мужу пирожное, шарики и открытку.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук весь день 27 сентября получает поздравления от близких и поклонников. Однако самой первой его поздравила жена.

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Как жена Остапчука поздравила его с днем рождения

Кристина Горняк ночью приготовила любимому сюрприз. Она представила имениннику небольшое пирожное с праздничными свечами и отвела в спальню. Там его ждали шарики с комплиментами и поздравлениями, а также открытка. Что было там – ведущий не рассекретил.

Жена Владимира растерялась, когда увидела, что муж снимает ее. Ведь она предстала перед камерой в домашней уютной одежде и без макияжа.


Жена Остапчука поздравила мужа / Фото из инстаграм-сториз


Жена Остапчука поздравила мужа / Фото из инстаграм-сториз

Уже днем супруги отправились в одно из романтических заведений Киева и вдвоем отпраздновали 37-летие звезды. Владимир и Кристина устроили "французский" завтрак, пробуя круассаны и кофе. Горняк опубликовала фото с празднования и посвятила трогательные слова мужу в инстаграме.

С твоим днем, моя любовь! Все слова я тебе сказала еще вчера, но сегодня повторюсь, что я очень тобой горжусь, восхищаюсь и люблю! Спасибо, что ты мой!
 –  написала Кристина.


Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Оля Цибульская и продюсер Геннадий Витер поздравили знаменитость с днем рождения. Множество комментариев с пожеланиями прислали его поклонники:

  • "Мои поздравления";
  • "С днем рождения! Желаю покорения новых вершин!";
  • "Поздравляю! Новых свершений и ярких моментов";
  • "Здоровья Вам крепкого, счастья и достатка! Оставайтесь таким настоящим, классным, харизматичным, веселым, каким мы вас знаем с экранов телевизоров и сториз! Пусть все ваши мечты сбываются";
  • "Наши поздравления".
Автор: Марія Касій