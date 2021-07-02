Жена Владимира Остапчука обольстительно позировала на яхте: фото

Жена популярного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука – Кристина Горняк порадовала фанатов новым фото. Женщина обольстительно позировала на яхте, обнажив спину и выпятив ягодицы.

Звездная жена редко публикует новые фотографии, однако каждая из них всегда изрядно заинтересовывает публику. В заметках Кристина делится своими мыслями, чем еще больше покоряет более 100-тысячную аудиторию подписчиков в инстаграме.

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Обольстительный образ Кристины Горняк

На днях женщина опубликовала снимок, который сделала на роскошной яхте. Кристина игриво позировала на камеру в бикини цвета хаки и светлой сетчатой юбке. Наряд красиво обнажил спину Горняк и подчеркнул ее изящную фигуру.

Среди украшений избранница Остапчука довершила образ роскошным колье. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с помадой цвета вишни на губах.

Кристина проницательно и обольстительно смотрела в камеру, будоража воображение поклонников.



Кристина Горняк в соблазнительном наряде / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Под фото она рассказала, какой мужчины видят настоящую женщину. Кристина добавила, что прежде всего женщина должна любить себя. Именно это самый важный пункт.

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