Дружина Володимира Остапчука звабливо позувала на яхті: фото
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Дружина популярного українського ведучого та шоумена Володимира Остапчука – Христина Горняк потішила фанатів новим фото. Жінка звабливо позувала на яхті, оголивши спину та випнувши сідниці.
Зіркова дружина рідко публікує нові фотографії, проте кожна з них завжди неабияк зацікавлює публіку. В дописах Христина ділиться своїми думками, чим ще більше підкорює понад 100-тисячну аудиторію підписників в інстаграмі.
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Звабливий образ Христини Горняк
Днями жінка опублікувала знімок, який зробила на розкішній яхті. Христина грайливо позувала на камеру в бікіні кольору хакі та світлій сітчастій спідниці. Вбрання гарно оголило спину Горняк та підкреслило її витончену фігуру.
Серед прикрас обраниця Остапчука довершила образ розкішним кольє. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з помадою кольору вишні на губах.
Христина проникливо та звабливо дивилася в камеру, розбурхуючи уяву прихильників.
Христина Горняк у спокусливому вбранні / Фото з інстаграму Христини Горняк
Під фото вона розповіла, якою чоловіки бачать справжню жінку. Христина додала, що насамперед жінка має любити себе. Саме це є найважливішим пунктом.
5 ознак справжньої жінки
- Вміє приймати з радістю.
Справжня жінка з радістю приймає компліменти, подарунки, залицяння.
- Внутрішній спокій.
Чоловічий світ – це конкуренція, бурі та катаклізми. А жіночий світ їхніми очима – гармонія та спокій. Чоловіки вважають справжньою жінкою ту, яка не бачить світ у чорному світлі, не очікує, що ось-ось настане лихо, а найчастіше перебуває в спокійному та гармонійному стані.
- Вона чує своє тіло.
А також тіло чоловіка і навіть його мислення.
- Комунікабельність.
Чоловіки впевнені, якщо жінка не хоче ні з ким спілкуватися, то вона захворіла. Жінка за своєю природою хоче особливої уваги, а це передбачає активну комунікацію.
- Сексуальність та доглянутість.
На щастя чи на жаль, це одна з найважливіших ознак справжньої жінки очима чоловіків.