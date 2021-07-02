Дружина Володимира Остапчука звабливо позувала на яхті: фото

Дружина популярного українського ведучого та шоумена Володимира Остапчука – Христина Горняк потішила фанатів новим фото. Жінка звабливо позувала на яхті, оголивши спину та випнувши сідниці.

Зіркова дружина рідко публікує нові фотографії, проте кожна з них завжди неабияк зацікавлює публіку. В дописах Христина ділиться своїми думками, чим ще більше підкорює понад 100-тисячну аудиторію підписників в інстаграмі.

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Звабливий образ Христини Горняк

Днями жінка опублікувала знімок, який зробила на розкішній яхті. Христина грайливо позувала на камеру в бікіні кольору хакі та світлій сітчастій спідниці. Вбрання гарно оголило спину Горняк та підкреслило її витончену фігуру.

Серед прикрас обраниця Остапчука довершила образ розкішним кольє. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з помадою кольору вишні на губах.

Христина проникливо та звабливо дивилася в камеру, розбурхуючи уяву прихильників.



Христина Горняк у спокусливому вбранні / Фото з інстаграму Христини Горняк

Під фото вона розповіла, якою чоловіки бачать справжню жінку. Христина додала, що насамперед жінка має любити себе. Саме це є найважливішим пунктом.

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