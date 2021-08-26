Жена Владимира Остапчука обнародовала новое фото со Львова

Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк выходные провел во Львове. Девушка опубликовала новое атмосферное фото, которое сделала в одном из львовских заведений.

На День Независимости Кристина Горняк и Владимир Остапчук решили поехать во Львов, где праздничных мероприятий было не меньше, чем в столице.

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Кристина Горняк во Львове

В городе Льва влюбленные посетили немало заведений, где полакомились вкусной едой. Кристина сфотографировалась в одном из атмосферных мест исторического центра Львова.

Горняк позировала, сидя на диване с колоритным принтом. Она предстала перед камерой в джинсах, белой футболке и коричневом пиджаке. На плечи накинула свитер, который добавил образу стиль и уют.

Волосы звездная жена собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Среди украшений ее аутфит дополнили лаконичная подвеска и серьги. В руке Кристина держала чашку ароматного чая.



Кристина Горняк во Львове / Фото из инстаграма Кристины Горняк