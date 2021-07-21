Жена Влада Ямы похвасталась безупречной фигурой в бикини: горячие фото

На днях Влад Яма с женой и сыном вернулись из Греции. Отпуск уже закончился, а Лилиана и дальше публикует провокационные пляжные фото. Она позировала в бикини и засветила идеальную подтянутую фигуру.

На удивление, автором горчих кадров стал сам Влад Яма. Похоже, танцовщик не против того чтобы фигурой его жены любовалась более 40-тысячная аудитория.

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На новых фото Лилиана Яма появилась в крошечном бикини неонового цвета на тонких черных завязках. Бюстгальтер и трусики едва прикрывали прелести женщины. Она позировала лежа на камнях на побережье Средиземного моря.

Жена танцовщика подбирала позы, чтобы засветить безупречное тело с наилучшего ракурса. Она показала плоский животик и подкачаные ножки. Упругие ягодицы Лилианы выглядели в кадре не хуже.

Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале?

– подписала блогерша.

Жена Влада Ямы в бикини / Фото из инстаграма Лилианы Ямы



Жена Влада Ямы в бикини / Фото из инстаграма Лилианы Ямы

Влад Яма не только фотографировал возлюбленную в живописной локации с видом на море, но и снимал под водой в бассейне. На видео фигура Лилианы выглядит так же фантастически.