Дружина Влада Ями похизувалася бездоганною фігурою в бікіні: спекотні фото

Днями Влад Яма з дружиною і сином повернулися з Греції. Відпустка вже закінчилася, а Ліліана й далі публікує провокативні пляжні фото. Вона позувала в бікіні й засвітила ідеальну підтягнуту фігуру.

На диво, автором спекотних кадрів став сам Влад Яма. Схоже, танцівник не проти того, щоб фігурою його дружини милувалася понад 40-тисячна аудиторія.

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На нових фото Ліліана Яма з'явилась у крихітному бікіні неонового кольору на тонких чорних зав'язках. Бюстгальтер і трусики ледь прикривали принади жінки. Вона позувала лежачи на камінні на узбережжі Середземного моря.

Дружина танцівника підбирала пози, аби засвітити бездоганне тіло з найкращого ракурсу. Вона показала плаский животик і підкачані ніжки. Пружні сідниці Ліліани виглядали в кадрі не гірше.

Ні краплі фотошопу. Що я даремно лупашу в залі?

– підписала блогерка.

Дружина Влада Ями в бікіні / Фото з інстаграму Ліліани Ями

Дружина Влада Ями в бікіні / Фото з інстаграму Ліліани Ями

Влад Яма не лише фотографував кохану у мальовничій локації з виглядом на море, а й знімав під водою у басейні. На відео фігура Ліліани виглядає так само фантастично.