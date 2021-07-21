Дружина Влада Ями похизувалася бездоганною фігурою в бікіні: спекотні фото

21 липня 2021 , 22:33
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Джерело:

інстаграм Ліліани Ями

Днями Влад Яма з дружиною і сином повернулися з Греції. Відпустка вже закінчилася, а Ліліана й далі публікує провокативні пляжні фото. Вона позувала в бікіні й засвітила ідеальну підтягнуту фігуру.

На диво, автором спекотних кадрів став сам Влад Яма. Схоже, танцівник не проти того, щоб фігурою його дружини милувалася понад 40-тисячна аудиторія. 

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На нових фото Ліліана Яма з'явилась у крихітному бікіні неонового кольору на тонких чорних зав'язках. Бюстгальтер і трусики ледь прикривали принади жінки. Вона позувала лежачи на камінні на узбережжі Середземного моря. 

Дружина танцівника підбирала пози, аби засвітити бездоганне тіло з найкращого ракурсу. Вона показала плаский животик і підкачані ніжки. Пружні сідниці Ліліани виглядали в кадрі не гірше. 

Ні краплі фотошопу. Що я даремно лупашу в залі?
– підписала блогерка. 

Дружина Влада Ями в бікіні / Фото з інстаграму Ліліани Ями

Дружина Влада Ями в бікіні / Фото з інстаграму Ліліани Ями

Влад Яма не лише фотографував кохану у мальовничій локації з виглядом на море, а й знімав під водою у басейні. На відео фігура Ліліани виглядає так само фантастично. 

 

Автор: Надія Біленко